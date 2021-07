Riparato il guasto telefonico a Ururi. La Tim, non dipendeva da noi

Ururi

In riferimento alla interruzione della linea telefonica ad Ururi, lamentata da diversi cittadini e dal Movimento Consumatori, Tim precisa di non avere alcuna responsabilità in merito al disservizio, in quanto il guasto è stato provocato da un incendio divampato a ridosso della strada provinciale 167, a circa 2 chilometri dal centro abitato. Il rogo ha danneggiato un cavo in fibra ottica ad elevata potenzialità. L'intervento di sostituzione del cavo è stato ultimato nel tardo pomeriggio, dice la Tim e il servizio telefonico di rete fissa e internet è stato ripristinato, come confermano da Ururi.