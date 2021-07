Anziani: 3 truffe sventate grazie alla prontezza delle vittime

La caserma dei Carabinieri di Bojano che ha coordinato le operazioni

Anziani e forze dell'ordine uniti contro i tentativi di truffa.

Sono stati 3 nelle ultime ore gli episodi sventati grazie alla presenza di spirito delle persone prese di mira che hanno subito avvertito i Carabinieri a loro volta attivatisi prontamente per il controllo del territorio.

Sempre lo stesso il meccanismo, con una telefonata a casa di anziani a cui uno sconosciuto, spacciandosi per il nipote chiedeva di versare una somma consistente a un corriere che avrebbe portato un pacco ai nonni.

Il primo caso a Fossalto, seguito poi da due analoghe segnalazioni a Busso.

Tutti gli anziani hanno allertato i Carabinieri. La Centrale Operativa di Bojano ha fatto convergere una pattuglia da Trivento e poi, lungo la direttrice seguita dai truffatori, i Carabinieri di Baranello sono andati a casa della seconda anziana presa di mira per rassicurarla, mentre la terza è stata nel frattempo raggiunta anche dai familiari.

Da diverso tempo i Carabinieri svolgono incontri con gli anziani per metterli guardia sul fenomeno. Il Comandante della Compagnia di Bojano, Capitano Edgard Pica, ribadisce la necessità di tenere sempre alta l’attenzione per non cadere nei tentativi di raggiro che i malviventi pongono in essere nei confronti delle fasce più deboli.

La campagna di sensibilizzazione ancora in atto in altri comuni del territorio, rientra tra le attività dell’Arma dei Carabinieri in tema di prevenzione e repressione dei reati.