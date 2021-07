Truffe sul web: due denunce

Furto di credenziali di accesso al conto in banca e finta vendita on line. Sono i reati per i quali sono state denunciate tre persone, una residente in Piemonte e due in Lombardia.

Vittime, due cittadini di Isernia, una donna ed un uomo..

La donna ha ricevuto una email con gli estremi ed il logo contraffatti di Poste Italiane, con cui le si chiedeva di procedere al cambio password mediante un link per imprecisate “politiche di sicurezza”.

In realtà l’operazione eseguita altro non era che la chiave per permettere l'accesso al conto, svuotato dei seimila euro depositati. Appena si è accorta di quanto accaduto la donna è andata in Questura.

Le indagini sono state svolte dal personale della Squadra mobile che con l'aiuto della Polizia Postale ha individuato l'iban al quale erano stati inviati i soldi e l'identità del truffatore.

Il secondo caso scoperto è relativo alla vendita di un utensile da lavoro su un noto sito specializzato. L'acquirente dopo il pagamento non ha ricevuto la merce.

Dai contatti forniti alla Squadra Mobile si è risaliti a due truffatori residenti in Lombardia





L'uomo, invece,