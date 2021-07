Campagna vaccinale. Intenso lavoro nei centri di Venafro e Bojano

L'interno del centro vaccinale di Venafro

La certificazione anti-covid in arrivo ha reso più forte la domanda di vaccini, soprattutto nelle fasce di età più giovani. Domenica di lavoro intenso alla casa della salute di Venafro, dove sono in programma circa 350 somministrazioni di prime dosi di Moderna. Attesa ordinata all'ingresso e clima disteso nella sala di vaccinazione e attesa post iniezione.

A Bojano, invece, il weekend è dedicato al completamento del ciclo vaccinale per molti molisani: solo seconde dosi, quindi, somministrate grazie al sostegno degli operatori di Campobasso, che sono stati spostati a Bojano in coincidenza con la chiusura, in questo weekend, del centro vaccinale collocato nella cittadella dell'economia.