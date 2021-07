Scandalo Vaticano, anche Torzi tra i rinviati a giudizio

Il Palazzo della Gendarmeria e del Tribunale vaticano

C'è anche il broker molisano Gianluigi Torzi tra le dieci persone rinviate a giudizio per lo scandalo Vaticano partito dalla compravendita di un immobile di lusso a Londra, operazione per la quale l'imprenditore molisano (ex socio dell'ex presidente della Regione Frattura) avrebbe agito da intermediario. Tra le persone finite a processo c'è anche il cardinale Angelo Becciu.



A Torzi sono contestati i reati di estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio



La Santa Sede - individuata nell'inchiesta come "persona offesa"- in una nota fa sapere che: "E' emersa una vasta rete di relazioni con operatori dei mercati finanziari che hanno generato consistenti perdite per le finanze vaticane".



Il processo avrà inizio il 27 luglio. "Siamo pronti a presentare istanza di rinvio", ha dichiarato l'avvocato Ambra Giovene, difensore, insieme al collega Marco Franco, del broker molisano