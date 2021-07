Questura di Campobasso

I Carabinieri e gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un 34enne residente in provincia di Campobasso per atti persecutori nei confronti della compagna. La donna si era rivolta più volte alle forze dell'ordine per denunciare aggressioni e minacce da parte del compagno.