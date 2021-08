Conto alla rovescia per i Rossoblu

Calendario serie C

Cresce l'attesa per l'inizio dell'avventura del Campobasso nel campionato di Serie C, i rossoblu esordiranno questa sera sul campo dell'Avellino. Una partita impegnativa, contro una delle squadre più attrezzate del girone, che nella stagione passata aveva sfiorato la promozione in B. I ragazzi di Cudini però arrivano al debutto al termine di un pre-campionato positivo, in cui hanno incontrato in amichevole anche l'Avellino, bloccandolo sul 2 a 2. Tra i rossoblu c'è voglia di iniziare con il piede giusto la competizione e riscattare subito la sconfitta della settimana scorsa sul campo del Grosseto, che ha escluso i molisani dalla Coppa Italia. Calcio di inizio alle 20.30.