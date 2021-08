Covid, un dimesso e due nuovi casi: attualmente positivi scendono a 188

Bollettino Asrem sui contagi Covid del 20 agosto 2021

Campobasso - In Regione si registrano solo due nuovi positivi a fronte di 276 tamponi refertati. Non molti. Nove invece sono i guariti: cinque persone di Venafro, due di Termoli, uno di Frosolone e uno di Civitanova del Sannio

Gli attualmente positivi in Molise scendono quindi rispetto a ieri, a quota 188.

Nessun decesso o nuovo ricovero, anzi c'è un dimesso dal reparto di Malattie Infettive, di Sepino.

Diminuiscono quindi anche le persone ricoverate che scendono dalle 8 di ieri a 7, di cui 6 a Malattie Infettive e una in Terapia Intensiva, sempre la donna di 36 anni di Guglionesi.