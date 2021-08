Il Molise nelle fiamme

Incendio a Castel San Vincenzo

Il Molise vive anche nel giorno di Ferragosto l'emergenza incendi che hanno bruciato ettari di terreno e distrutto zone di incomparabile bellezza.

Al momento gli interventi sono concentrati nella zona di Castel San Vincenzo dove sono andati in fumo una quindicina di ettari della faggeta secolare. Incessante il lavoro delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. Finora sono stati 60 i passaggi del Canadair.

I Carabinieri Forestali hanno escluso la pista dell'origine dolosa ed hanno confermato che la causa sono state le scintille provocate dall'impatto di un fulmine su un masso.

E mentre prosegue anche in altre aree della regione l'incessante lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco, da terra, e dei Canadair, dell'alto, e si fa la conta dei danni arriva la notizia che il governo sta mettendo a punto un pacchetto urgente di interventi per garantire adeguati sostegni economici ed aiuti in favore delle zone più martoriate.

Tra le misure previste ci saranno anche ristori per consentire alle imprese agricole e zootecniche che hanno subito gravi danni di proseguire la loro attività .

"L'obiettivo prioritario, spiega il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli, è quello di scongiurare il rischio di abbandono delle zone colpite che aggraverebbe ulteriormente la già delicata situazione dei territori".

Intanto proseguono le indagini per accertare la natura dei roghi. Molti, fanno sapere fonti investigative, sono di origine dolosa come dimostrano gli arresti di presunti piromani avvenuti nelle ultime ore in diverse parti d'Italia.