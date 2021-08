In fiamme un bus davanti alla Fiat. Incendi a Montenero e Portocannone

Un camion dei pompieri

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco. Segnalati e spenti due focolai a Montenero di Bisaccia, quasi al confine con l'Abruzzo.



Altro rogo a Portocannone, in via di spegnimento.



Le fiamme hanno colpito anche un autobus davanti allo stabilimento della Fiat, in una dinamica ancora da chiarire.



Anche in questo caso, l'incendio è stato domato, e si segnalano danni al motore del veicolo.