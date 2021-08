Donna aggredita nel sottopasso della stazione di Petacciato

Carabinieri

Attimi di terrore per una donna sulla cinquantina che sarebbe stata aggredita nel sottopasso della stazione ferroviaria di Petacciato. La signora per fortuna è riuscita a divincolarsi dall’aggressore e, urlando, è stata sentita da alcuni passanti che sono corsi in suo aiuto riuscendo a mettere in fuga l’uomo e a far scattare l’allarme. L’aggressore avrebbe tentato di violentare la donna: si tratterebbe di un cittadino straniero, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti. Sul posto è stato immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, che sarebbe stata leggermente ferita dal suo aggressore. Proseguono intanto le ricerche dell’uomo da parte dei militari che sarebbero già sulle sue tracce. A carico dell’uomo è scattata una denuncia per tentata violenza sessuale.