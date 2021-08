Tenta di uccidere il compagno della ex moglie

Montenero di Bisaccia

E' stato trasferito nel carcere di Vasto il 34enne di Termoli che ieri ha cercato di uccidere il nuovo compagno della sua ex moglie.

Il fatto è accaduto in una abitazione di Montenero di Bisaccia dove l'uomo armato di un coltello ha fatto irruzione. Appena entrato si è scagliato contro il rivale in amore che però è riuscito ad evitare di essere colpito. Ne è nata una furiosa lite durante la quale l'aggressore ha devastato la casa e distrutto buona parte dei mobili.

Allertati dai vicini sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver riscontrato gravi indizi di colpevolezza, hanno arrestato l'uomo e sequestrato due coltelli di genere proibito ed una roncola.

Nei suoi confronti sono scattate le accuse dei reati di tentato omicidio, minacce, violazione di domicilio, furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di armi di genere vietato. Per il pericolo di reiterazione del reato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino ha convalidato l'arresto.