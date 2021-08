Termolese arrestato con sei chili di droga

la droga ed i soldi sequestrati

E' incappato in uno dei controlli dell' Anticrimine del Commissariato di Vasto, viaggiava sulla statale 16, nel territorio di San Salvo. All'alt ha spento il motore e ha iniziato a mostrare segni di nervosismo e questo è bastato a mettere in allerta gli agenti.

Dopo la richiesta di documenti è iniziata l'ispezione dell'auto. Nel bagagliaio, sotto il pianale della ruota di scorta, sono comparsi 55 panetti da 100 grammi ciascuno hashish, per un peso complessivo di 5 chili e mezzo.

Dalla perquisizione della sua abitazione, a Termoli, sono venuti fuori altri 100 grammi di hashish e 350 di cocaina, oltre a 4.200 euro in contanti , una pressa artigianale per il confezionamento dello stupefacente, bilancini di precisione.

La serata, per il trentenne molisano, è finita nel carcere di Vasto, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto