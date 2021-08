Un nuovo morto di Covid

Il Covid 19

Non succedeva da oltre un mese e mezzo: oggi il bollettino Asrem ha fatto registrare un nuovo morto per Covid. Era un settantaquattrenne ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Inoltre ci sono due nuovi ricoverati, entrambi a Malattie Infettive.

Il reparto dunque torna a quota sei ricoverati, mentre in terapia intensiva rimane un paziente.



I contagi registrati sono stati 3 su poco più di 140 tamponi.

Qui sotto la nostra grafica dal bollettino di oggi.



Intanto i numeri potrebbero salire nelle prossime ore a Trivento.

Il sindaco ha riferito infatti di sei casi di contagio accertati nel suo comune. Tutte persone giovani. le loro famiglie sono in isolamento e il sindaco invita a rispettare le norme anti contagio.