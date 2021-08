Stesso girone ma avversarie diverse per il Cus Molise

Il PalaUnimol

Calcio a 5/ Serie A 2/ la Divisione Calcio a 5 ha reso noti i raggruppamenti per la prossima stagione sportiva.Il Cus Molise avrà come avversarie squadre laziali, campane e abruzzesi.

Un girone molto duro come conferma lo stesso tecnico del Cln Cus Molise Sanginario. “Da quando facciamo questa categoria – sottolinea – questo è uno dei raggruppamenti più difficili, un girone di ferro”. Il pensiero del tecnico va poi alle singole squadre. “Ritengo Ecocity Cisterna e Pomezia delle vere e proprie corazzate ma al di là di questo il livello complessivo del raggruppamento è molto alto”.

Il girone – Active Network, Fortitudo Pomezia, Italpol, Nordovest, Roma C5, S.S. Lazio C5, Mirafin, Ecocity Cisterna, Accademy Pescara Futsal, Tombesi Ortona, Cln Cus Molise, Benevento, Sporting.

Sala Consilina. In serie B, Chaminade e Sporting sono state inserite nel girone G con squadre pugliesi e lucane e una calabrese (Mirto).