Covid, aumentano positivi e ricoveri

L'ospedale Cardarelli di Campobasso

I dati sui contagi da Covid 19 di oggi 12 agosto. Aumentano i positivi in regione e c'è un nuovo ricovero in ospedale. Per quanto riguarda i contagi, a fronte di 334 tamponi refertati sono 17 i nuovi positivi, che fanno salire il totale a quota 164. 10 i guariti. Sul fronte ospedaliero, invece, un nuovo ricovero nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, una persona di San Martino in Pensilis. Nessun dimesso, perciò al momento in questo reparto ci sono 6 persone, e una persona è ancora ricoverata in terapia intensiva. In totale 7 persone si trovano al Cardarelli.