Bollettino covid del 24 agosto 2021

Nuovo aumento di contagi ma non c'è nessun decesso né nuovo ricovero, 21 nuovi positivi su 447 tamponi, tasso di positività al 4,6 per cento. Restano dunque 9 i pazienti al Cardarelli. 8 in malattie infettive e la donna di 36 anni di Guglionesi a terapia intensiva, 19 i guariti, 192 gli attualmente positivi