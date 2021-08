Un nuovo ricovero in malattie infettive

Un tampone

Si tratta di una persona di Ururi, il reparto dunque torna a essere occupato, questo ricovero si aggiunge alla donna di 36 anni di Guglionesi che e' invece è stata trasferita in terapia intensiva tre giorni fa. Tre i nuovi positivi su 347 tamponi, si tratta di un cittadino di Sessano del Molise, uno di Frosolone e il terzo è il ricoverato a malattie infettive, tasso di positività sotto l'1 per cento, 6 i guariti 126 gli attualmente positivi in 26 comuni, i più colpiti Campobasso e Venafro, dove pesa il cluster della comunità indiana con 14 positivi.