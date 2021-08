Aumentano i ricoveri in ospedale: in malattie infettive un'altra donna

Bollettino Asrem 11.08.2021

Campobasso - E' stata ricoverata questa mattina, nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, una donna di Santa Croce di Magliano, madre dell'altra donna che si trova nello stesso reparto. Salgono così a 6 le persone ricoverate nell'hub Covid del Cardarelli, delle quali una è ricoverata in terapia intensiva, una donna di 36 anni che fa parte del cluster di Guglionesi, scoppiato circa un mese fa.

Sono quattro invece i nuovi positivi, su 317 tamponi refertati, sparsi fra Campobasso, Rotello, Santa Croce di Magliano e Ururi. Cinque le persone guarite, di cui 4 a Isernia e una a Campodipietra.

In totale i casi attualmente positivi in Regione sono in totale 157, dei quali 151 in isolamento domiciliare.