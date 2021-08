La pandemia non frena, 12 nuovi positivi e 2 ricoveri

Bollettino Asrem sul Covid in Regione del 18.08.2021

Campobasso - Il Covid non allenta la sua morsa in Molise. Il bollettino diffuso dall’Asrem dà conto di 12 nuovi positivi su 392 tamponi e di 2 nuovi ricoveri nei reparti di malattie infettive. Si tratta di una persona di Castel del Giudice e di un residente di Sepino. Sale dunque a 8 il numero dei ricoverati al Cardarelli, di cui 7 si trovano in malattie infettive e una persona in terapia intensiva, la donna di 36 anni di Guglionesi. Nessun nuovo guarito e salgono così a 169 gli attualmente positivi in Regione.