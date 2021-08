Contagi, tre nuovi positivi. Calano i ricoverati

Ospedale Cardarelli di Campobasso

Tre nuovi positivi su 99 tamponi refertati. I guariti di oggi sono 17.

Gli attualmente positivi in regione sono 147.



Non risultano nuovi ricoveri. Due i dimessi.

I pazienti attualmente ricoverati scendono, quindi, a sette.



Sei persone sono ricoverate nel reparti di Malattie Infettive, una persona è ricoverata in Terapia Intensiva.