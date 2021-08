E' possibile scaricare il green pass dal cellulare

In vigore da oggi le nuove regole del Green Pass. La certificazione verde è obbligatoria per consumare al chiuso nei bar e ristoranti, oltre che per accedere a cinema, teatri, eventi sportivi, prove concorsuali, piscine, palestre e congressi. Per ottenerlo servirà almeno una dose di vaccino, In alternativa il certificato di guarigione dalla malattia risalente agli ultimi sei mesi, o un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.