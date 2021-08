Ancora fiamme in regione, incendi a Guglionesi e Spinete

Le fiamme di un incendio

Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco a Guglionesi.

Prosegue incessante il lavoro dei Vigili del fuoco in regione.

A Guglionesi un incendio si è sviluppato a ridosso del centro abitato nei pressi di via Dante Alighieri. Le fiamme si sono estese per circa due ettari, anche a causa del forte vento, e hanno lambito alcune case.

L'intervento tempestivo di quattro mezzi dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il rischio di evacuazione dei cittadini dalle abitazioni.

Non si sono registrati danni significativi, l'incendio è stato poi domato.



Un altro rogo di dimensioni più contenute - anche questo al momento sotto controllo - si è sviluppato sempre a Guglionesi in mattinata, in contrada Petriglione.



Fiamme, infine, anche a Spinete all'interno di un'abitazione in un fabbricato di tre piani.

Fortunatamente non ci sono stati feriti



Nel corso della notte un vasto incendio ha distrutto 50 ettari tra macchia mediterranea, canneti, uliveti e stoppie nelle campagne di Serracapriola, in provincia di Foggia, al confine con il Molise. Le fiamme sono partite dalla zona del torrente Bivento, sul tratturo L'Aquila-Foggia, verso il confine con il Molise. Il vento ha spinto le fiamme fino al paese pugliese. Non si sono registrati danni a persone o a cose.

