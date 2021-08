Nuovo rogo a Sesto Campano. Un denunciato per gli incendi in Basso Molise

Un incendio

Un nuovo incendio si è sviluppato nella notte a Sesto Campano, a Roccapipirozzi.

Le fiamme sono divampate nelle prime ore della mattinata e hanno richiesto l'intervento di due squadre di Vigili del Fuoco insieme a due Canadair, a cui si è aggiunto anche un elicottero.

Il rogo è stato domato e l'area messa in sicurezza.

A Larino i carabinieri hanno denunciato un uomo, ritenuto responsabile di uno degli incendi che ha colpito nei giorni scorsi il Basso Molise. L'uomo avrebbe appiccato il fuoco nei propri terreni senza la necessaria linea parafuoco. Per individuarlo è stata determinante la collaborazione dei cittadini.

In Basso Molise, i carabinieri stanno portando avanti numerosi controlli nei terreni agricoli.