Aumentano i contagi: 28 nuovi positivi

Bollettino Asrem sui contagi da Covid19 del 19.08.2021

Campobasso - Aumentano i contagi in regione. Secondo l'ultimo bollettino dell'Asrem sono 28 i nuovi positivi, di cui 9 si registrano a Campobasso, a fronte di 468 tamponi refertati.Solamente due sono le persone guarite.

Dati che fanno aumentare gli attualmente positivi in Molise che salgono così a 195. La maggior parte si trova in isolamento domiciliare, mentre è stabile la situazione ospedaliera: restano ricoverate 8 persone, di cui 7 nel reparto di malattie infettive, con i due ricoveri di ieri, e una paziente in terapia intensiva.