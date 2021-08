Due nuovi ricoveri. Si riempie il reparto di malattie infettive

Bollettino Asrem sui contagi da Covid19 del 13.08.2021

Campobasso - Due nuovi ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, si tratta di due persone rispettivamente di Isernia e Campobasso. Si riempie di nuovo il reparto, contando al momento otto ricoverati per Covid19 in totale. Nel reparto di terapia intensiva si trova sempre una persona, la donna di 36 anni di Guglionesi.

Sul fronte del contagio, il bollettino odierno dell'Asrem conta 6 nuovi positivi e 17 guariti su 329 tamponi refertati.

Diminuiscono così le persone attualmente positive al Covid in regione, che scendono così a quota 154.