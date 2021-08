Ragazza positiva al Covid partorisce un feto morto

L'ingresso ambulanze dell'ospedale San Timoteo di Termoli

Oggi solo due nuovi positivi su 294 tamponi, nessun guarito, positiva anche una ragazza di 24 anni incinta al nono mese che questa mattina si e' presentata al reparto di ginecologia del San Timoteo di Termoli ma i controlli diagnostici hanno scoperto che il feto era già morto. La ragazza accusava alcuni sintomi come febbre, e, sottoposta a tampone, e' risultata positiva al Covid, e' stata quindi trasportata al Cardarelli. La morte del feto e la positivita' della giovane donna potrebbero essere eventi non collegati, ma sono in corso le indagini.