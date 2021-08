Nuovi open day in arrivo: lunedì unità di crisi per decidere tempi e luogo

Una studentessa si sottopone alla vaccinazione al PalAirino di Termoli

Solo un forte acquazzone che colpisce Termoli nel pomeriggio guasta in parte il quarto open day del Molise. Mille dosi di Pfizer disponibili. In fila, fin dalla mattina, soprattutto giovani e giovanissimi. Il Molise, secondo i dati dell'Istituto superiore di Sanità, è tra le regioni con l'incidenza di casi per 100mila abitanti più bassa e la quota maggiore di vaccinati. Ma la fascia 12-19 anni sconta forti ritardi. L'obiettivo dichiarato dal governo è immunizzare il 60% degli studenti entro l'inizio della scuola.



Il successo degli open day sui giovani già sperimentato a Venafro e Campobasso, spinge a replicare l'iniziativa. Asrem e regione commissariale sono già al lavoro per organizzare la prossima tappa che dovrebbe arrivare prima del via alle lezioni. Il presidente della Regione e commissario straordinario alla Sanità Donato Toma ha convocato una unità di crisi per lunedì mattina: servirà per scegliere tempi e luogo dell'evento, alla luce delle analisi sull'andamento della campagna vaccinale.