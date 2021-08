Ferragosto, il traffico rimane scorrevole

Circolazione scorrevole

Taffico senza grosse criticità per la mattinata di Ferragosto. Sono stati in tanti, ma non tantissimi, ad essersi aver preso l'auto per andare al mare: c'è anche chi ha preferito la calma della campagna o le temperature più miti in alta quota.



Diversi i controlli di Polizia stradale e Carabinieri, che hanno monitorato in particolare Autostrada A14, Bifernina Trignina e Adriatica. La Polizia stradale ha dispiegato sette pattuglie, almeno due per ogni turno.



Per il momento il traffico sembra scorrevole, anche perché la statale 647 Bifernina ha ora un unico semaforo, all'altezza di Lucito, e la presenza di movieri accorcia i tempi di attesa. Attiva inoltre, in direzione Campobasso, la bretella alternativa al viadotto, che alleggerisce ulteriormente la circolazione.



Nemmeno sulla Statale Adriatica si registrano grosse criticità. Normalmente, peraltro, la gran parte del traffico viene registrata sull'autostrada A14, dove comunque la mattinata è stata caratterizzata da traffico regolare.