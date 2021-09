Il Comune di Tavenna

Incidente stradale poco prima delle 18 in territorio di Tavenna, in contrada Colle dell'Ulivo, che ha coinvolto due ragazzi di 16 anni in sella a due moto da cross. Uno dei due nell'impatto è deceduto, l'altro ha riportato un politrauma ed è stato trasportato all'Ospedale S.Timoteo di Termoli. Le sue condizioni non sono sono gravi. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Ad avvertire il 118 è stato un agricoltore che si trovava nella zona.