Covid, due ricoverati in più

Bollettino Asrem

Ultimo bollettino Asrem: quattro dei 5 nuovi positivi sono a Frosolone l'altro a Portocannone a fronte di 392 tamponi processati e anche i due nuovi ricoveri in Malattie Infettive provengono da Frosolone. Non ci sono dimessi, nè guariti. Gli attualmente positivi scendono a 248. In totale le persone ricoverate sono 11, tutte nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Oggi è stato anche open day al Palairino di Termoli fino alle 18 con 600 dosi a disposizione. Prossimo vax day, anche in vista della riapertura delle scuole e della necessità del green pass, domenica dalle 8,30 alle 18,30 sempre al Palairino di Termoli, alla casa della salute di Venafro e al centro vaccinale di Selvapiana a Campobasso. 450 le dosi disponibili per ogni sede.



