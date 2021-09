Ospedale Cardarelli

Sono otto i casi di nuova positività in regione: due a Fornelli, altrettanti a Venafro e Palata. Ci sono 4 guariti su 382 tamponi processati.  163 gli attualmente positivi. La situazione in ospedale rimane invariata:  sono tre i ricoveri in malattie infettive, restano due i pazienti in terapia intensiva. Per un totale di 5 pazienti ricoverati per Covid.