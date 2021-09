Punture di insetti, impegno della Regione per garantire terapie salvavita

Consiglio Regionale del Molise

E’ tornato a riunirsi nella mattinata di oggi il Consiglio regionale. Dopo le comunicazioni di rito da parte del Presidente Salvatore Micone, l’Assise ha approvato all'unanimità una mozione, a firma delle Consigliere Micaela Fanelli e Patrizia Manzo, sulla "Riduzione dell'IVA sui prodotti di igiene personale".



Il Consiglio, prendendo atto che l’appartenenza dei prodotti per l’igiene femminile ed i pannoloni per i bambini alla categoria dei beni di prima necessità è oggetto di dibattito a livello globale, tanto da creare la consapevolezza che tali articoli siano in realtà essenziali per il benessere e la qualità della vita della collettività, ha impegnato il Presidente della Regione e la Giunta regionale: - a sostenere in tutte le sedi l’introduzione dell’aliquota IVA agevolata del 4% per i pannolini per bambini e per i prodotti per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea; - a coinvolgere i Comuni molisani al fine di verificare, là dove sono presenti Farmacie Comunali, la possibilità di applicare prezzi contenuti sui prodotti sanitari e igienici femminili.



Approvata all'unanimità anche una mozione del Consigliere Angelo Primiani - sottoscritta anche dai Consiglieri Greco e Nola - avente ad oggetto "Vaccino salvavita - Terapia desensibilizzante - ITS immunoterapia specifica". L'aula si impegna ad avviare immediatamente ogni possibile azione ed intervento affinché la Regione Molise provveda a reperire le necessarie risorse finanziarie da destinare al rimborso delle cure più appropriate ai pazienti che ne hanno bisogno, senza aggravi di costi e spese a loro carico. Negli anni precedenti il vaccino salvavita era fornito gratuitamente dall'Azienda sanitaria regionale, mentre, a partire dal 2021, è a pagamento.



L’Assemblea ha anche esaminato e discusso altri due atti di indirizzo che, però, in sede di votazione, non hanno raggiunto il quorum necessario per l’approvazione.