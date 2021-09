Scuola, a casa le 11 classi di Fornelli. Domenica screening degli studenti

Le classi rimarranno vuote

A Fornelli la situazione dei contagi non accenna a placarsi. Da domani chiusura cautelativa dell'intero complesso scolastico, cui seguirà un'approfondita sanificazione e uno screening gratuito per gli alunni.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, con due contagi accertati e la relativa chiusura di una classe della scuola dell'infanzia e di un'altra nella primaria, ospitata in un edificio adiacente. La situazione sembrava sotto controllo, ma poi è arrivata la doccia fredda: un nuovo caso positivo in un'altra classe dell'infanzia.

A questo punto, però, l'Asrem, la dirigente scolastica e il sindaco hanno deciso, per precauzione, di mandare a casa tutte le classi. In tutto sono 11: 3 dell'infanzia, 5 della primaria, 3 della secondaria. Una decisione drastica, presa attraverso un atto ufficiale del Comune di Fornelli.

Uno screening di massa per tutti gli studenti sarà effettuato domenica, all'auditorium comunale di Fornelli, in maniera gratuita e volontaria: è il solo modo per poter andare a scuola in sicurezza, evitando l'incubo di nuovi contagi. Il cluster, secondo quanto si dice in paese, potrebbe essere partito dalla festa per un matrimonio.