La Guardia di Finanza ricorda i militari caduti in servizio

La celebrazione in onore di San Matteo

Le Fiamme gialle celebrano il loro Santo patrono e ricordano i militari che si sono sacrificati nell'adempimento del dovere.

Oggi nella Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso è stata officiata una messa per la ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Ma la cerimonia è stata anche l'occasione per la "giornata della memoria", un modo per ricordare alla presenza dei familiari, il finanziere molisano Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, ucciso nell’aeroporto di Fiumicino da terroristi palestinesi nel 1973, il Vice Brigadiere Antonello Amore, deceduto a Taurianova nel 1991 e il Finanziere Angelo Pascale, Medaglia d’oro al merito civile, entrambi morti in operazioni di servizio.