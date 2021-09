Stupefacenti: un arresto nella notte a Campobasso

La droga sequestrata

Droga acquistata a San Severo e poi trasportata a Campobasso per essere spacciata in città. Dopo un servizio di osservazione e pedinamento, gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo, guidata da Marco Graziano, sono riusciti ad intercettare nella notte un'auto proveniente dalla provincia di Foggia guidata da un 30enne campobassano che ha lanciato fuori dal finestrino un involucro con gli stupefacenti, subito recuperato dai poliziotti. In totale sono 85 i grammi di eroina sequestrata. Per il corriere che aveva già precedenti per droga, sono scattati gli arresti domiciliari. L’uomo è stato, inoltre, denunciato per violazione del Codice della Strada per essersi rifiutato di sottoporsi ad analisi per accertare se fosse alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, con la sanzione accessoria della sospensione della patente e del sequestro dell’auto.