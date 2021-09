Il reparto di malattie infettive del Cardarelli

Resta stabile la curva dei contagi in regione. Sono quattro i nuovi positivi in regione, a fronte di 452 tamponi processati. Sono cinque i guariti in altrettanti Comuni. Nessun nuovo ricovero, né dimesso dall'ospedale Cardarelli, dove, in area medica, restano 13 pazienti ricoverati. Gli attualmente positivi sono 245.