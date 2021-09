Covid, 19 nuovi contagi. Sotto osservazione Ripalimosani e Mirabello

un'operatrice sanitaria prepara un'iniezione di vaccino Covid

Diciannove nuovi positivi, secondo l'ultimo bollettino dell'ASrem. Tra questi, ci sono due casi riscontrati a Ripalimosani, paese dove è scoppiato in queste ore un cluster legato al campus estivo frequentato da una quarantina di bambini. Fino a domani saranno sottoposti a tampone anche le famiglie. Da segnalare anche tre positivi Mirabello Sannitico e tre a San Felice del Molise.



Salgono a 13.631 i guariti totali in regione, dall'inizio della pandemia. Oggi ne sono stati riscontrati 23, su 673 tamponi refertati. Non ci sono ricoveri, né dimessi e né trasferimenti in ospedale, dove, al momento, restano 13 i ricoverati nell'area medica del Cardarelli di Campobasso. 246 i casi attualmente positivi.