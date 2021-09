Il bollettino Asrem

Conteggio quasi pari tra i nuovi casi di coronavirus e il numero delle persone guarite. Su 66 tamponi refertati, il bollettino Asrem registra infatti 19 nuovi malati e 20 pazienti ristabiliti. Nessuna variazione sul fronte dei ricoveri: restano 5 le persone in malattie infettive, 2 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono ora 197.