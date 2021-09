Covid: nessun nuovo caso e 22 guariti

Il bollettino Asrem

A fronte di 132 tamponi esaminati non si registrano nuovi casi di coronavirus in Molise. C'èm però un trasferimento da malattie infettiva a terapia intensiva per un paziente di Campodipietra.

I guariti sono invece 22 tra cui 5 a Trivento, 4 a Montefalcone, 3 a Termoli e Riccia, 2 a Campobasso e Portocannone, 1 ciascuno a Bojano, Montenero di Bisaccia e San Giuliano di Puglia.

Gli attualmente positivi sono ora 238.