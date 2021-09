Termoli: buoni spesa per le famiglie bisognose

La facciata della sede del comune di Termoli

Buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari nei negozi di Termoli, a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà. L'amministrazione comunale ha emanato un nuovo avviso, disponibile sul sito internet del Comune.

La misura rientra tra gli interventi per fronteggiare l'emergenza economica a seguito della pandemia. L'importo dei buoni varia da 100 a 600 euro, a seconda dei componenti del nucleo familiare.

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola ricorda che l’istanza può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, tramite la compilazione di un modulo scaricabile dalla sezione “Avvisi” del sito internet del Comune o che può essere ritirato presso l’Ufficio di segretariato sociale in Piazza Largo Martiri delle Foibe, dalle 10 alle 12, a partire dal 20 settembre e fino al 15 ottobre.

La richiesta può essere consegnata all’Ufficio protocollo o inviata via mail all’indirizzo servizisociali@comune.termoli.cb.it

Alla domanda deve essere allegatala fotocopia di un documento di identità del dichiarante e il modulo Isee (Indicatore situazione economica equivalente) in corso di validità.

Di seguito il modulo per la richiesta.