Il Vastogirardi avanti in Coppa Italia Dilettanti

Gli allenamenti del Vastogirardi



Si giocava al Di Tella di Vastogirardi.

La compagine campana è andata in vantaggio con Vallefuoco.

Gli altomolisani hanno risposto con Stranieri, che ha portato il risultato sull'1 a 1.



A portare in vantaggio il Vastogirardi è stato Marco Mingiano, il neoacquisto classe '95.



Ma gli ospiti si sono riportati in parità con un calcio di rigore realizzato da Lopez.



E' ancora con un rigore, concesso al 38esimo e realizzato da Guida, che il Vastogirardi ha vinto la partita.

Domenica prossima inizia il campionato. Ancora al Di Tella, gli altomolisani ospitano il Castelfidardo.