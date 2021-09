Green pass: controlli del Nas sui bus a lungo raggio

Il green pass

Rispetto dell'obbligo di green pass per i passeggeri dei viaggi a lunga percorrenza. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, su disposizione del Ministero della Salute, ha svolto una intensa attività sui bus a lungo raggio. Anche il Nas di Campobasso ha effettuato numerosi controlli nel capoluogo di regione a Isernia e Termoli su oltre 20 bus diretti fuori regione. Non sono state riscontrate irregolarità. Nella città adriatica a due passeggeri è stato vietato di partire per mancanza della certificazione. Il Nas evidenzia che i controlli messi in atto dalle società di trasporti risultano molto accurati.