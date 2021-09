Covid, un solo positivo, salgono a due i pazienti in terapia intensiva

interno di un ospedale Covid

Salgono a due le persone in terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso, che già da qualche giorno non era più covid free. C'è stato un trasferimento da malattie infettive alla rianimazione di un paziente di Scapoli, mentre è stato dimesso dall'area medica un paziente di Campobasso.



Si registra un nuovo ricovero, una persona di Frosolone, che è l'unico contagio scoperto oggi a fronte di 313 tamponi refertati.



Sono 9 i pazienti in area medica, per un totale di 11 ricoveri. Guariscono 13 persone, di cui 4 a Sesto campano. Sono 226 gli attualmente positivi