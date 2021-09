Covid, 5 nuovi casi e 14 guariti

Tamponi Covid

Su 304 tamponi esaminati, sono 5 i nuovi casi di coronavirus in Molise: 3 a Monenero di Bisaccia, 1 a Termoli e 1 a Ripalimosani. I guariti sono 14, tra ui 6 pazienti di Termoli.

Gli attualmente positivi scendono così a 160, secondo il bollettino Asrem. Restano 4 le persone ricoverate in malattie infettive, 2 in terapia intensiva.

Di seguito il bollettino completo.