Il bollettino Asrem del 14 settembre 2021

A fronte diĀ 487 tamponi analizzati, sono nove i nuovi positivi al Covid registrati in Molise nelle ultime 24 ore, in base all'ultimo bollettino Asrem. Sul fronte ospedaliero si registrano due dimessi dal reparto di malattie infettive dove restano sette ricoverati. Stabili a due i pazienti in terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso. Gli attualmente positivi in regione sono 234.