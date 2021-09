Covid, Gimbe: nuovi casi giù del 45%

La somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2

Migliora la stiuazione pandemica in Molise in base ai dati dell'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe relativo alla settimana tra l'8 e il 14 settembre. Calano a 72 gli attualmente positivi per 100.000 abitanti e anche i nuovi casi registrano una diminuzione del 45,3% rispetto ai sette giorni precedenti e sono così suddivisi: 22 nella provincia di Isernia e 18 in quella di Campobasso.



Restano inoltre sotto la soglia di saturazione sia i posti letto in area medica che quelli in terapia intensiva.



Quanto alla campagna vaccinale il report rileva che:



1) la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 72,7% (media Italia 68%) a cui aggiungere un ulteriore 4,6% (media Italia 6,1%) solo con prima dose;

2) la popolazione over 50 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari a 8,7% (media Italia 11,1%);

3) la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 26,6% (media Italia 33,7%);