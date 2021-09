Aggressione di Petacciato: divieto di ritorno in provincia di Campobasso

Il sottopassaggio della stazione di Petacciato dove avvenne l'aggressione

Per 3 anni non potrà rimettere piede in provincia di Campobasso il responsabile dell'aggressione a una donna nel sottopassaggio ferroviario di Petacciato.

Lo ha disposto il Questore di Campobasso, Conticchio. Al termine di indagini articolate, il 23enne straniero domiciliato a Pescara e che ha richiesto di accedere alla protezione sussidiaria, è stato individuato dai Carabinieri come il protagonista di una brutale aggressione con tentativo di violenza sessuale nei confronti di una donna del posto che era riuscita poi a fuggire. L'episodio che scosse la comunità di Petacciato si verificò il 23 agosto scorso.

Una misura, spiega la Questura di Campobasso, adottata per ripristinare la serenità sociale e dare risposta al fortissimo allarme sociale.