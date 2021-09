Spaccio di droga: arrestati 2 diciottenni

La droga e i soldi sequestrati

Nel corso di un controllo di routine, una pattuglia dei Carabinieri di Campobasso ha fermato due ragazzi stranieri residenti nel capoluogo che al termine di una accurata perquisizione personale sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana. I militari hanno poi perquisito le loro abitazioni dove sono state trovate numerose dosi già confezionate per un totale di 50 grammi, oltre a una notevole somma di denaro e diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Per i due diciottenni sono scattati gli arresti domiciliari.