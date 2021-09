Le Fiamme Gialle sequestrano 28mila litri di gasolio di contrabbando

L'autocisterna che trasportava il gasolio di contrabbando

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Termoli hanno sequestrato 28.000 litri di gasolio di contrabbando a bordo di un'autocisterna.proveniente dalla Germania e diretta a Malta. Insospettiti dalle dichiarazioni del conducente i militari hanno deciso di approfondire i riscontri anche attraverso le interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo e prelievi di campioni del prodotto trasportato. E' emerso così che la documentazione non era veritiera e che il prodotto petrolifero indicato come solvente in realtà era gasolio e viaggiava in assenza della necessaria documentazione fiscale. L'autista dell'autocisterna è stato denunciato.